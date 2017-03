L’ex difensore della Juventus Cristian Zenoni ha rilasciato un’intervista a il bianconero.com per parlare sia dell’imminente partita di campionato contro la Sampdoria che del sorteggio di Champions League che ha accoppiato i bianconeri con il Barcellona ai quarti di finale. L’ex terzino della Juve e della nazionale si è dimostrato possibilista, non solo riguardo al passaggio del turno: “La Juve non è stata fortunata, ma ha tutte le carte in regola per passare il turno. Abbiamo visto l'exploit che ha fatto il Barça nell'ultima gara con il PSG, ma io son convinto che la Juve possa fare bene. Penso che i bianconeri arriveranno in finale. Se vinceranno la Chamspions non lo so, ma li vedo in finale.”