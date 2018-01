La settimana della Fiorentina non è delle più semplici e adesso c’è il rischio concreto che l’indifferenza prenda il sopravvento. Come scrive il Corriere Fiorentino, c’è chi se la prende con la proprietà, chi con Corvino, chi con Pioli. Il problema è un altro: la Fiorentina è settima per affluenza di pubblico, ma quindicesima nel rapporto tra presenze e capienza dello stadio. Il colpo d’occhio fa impressione e esemplifica la distanza tra tifoseria e società. Che si adopera per andare incontro con promozioni, ultimo tentativo per tamponare l’emorragia. Con il Verona la prima verifica. Zero acquisti, classifica anonima, tribune del Franchi sempre più vuote e mugugni social dei tifosi. Quanti problemi.