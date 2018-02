Gli investimenti dalla Cina saranno limitati anche nel 2018. Questo è quanto emerso ieri da un documento e l'edizione odierna de "La Repubblica" analizza la problematica.



“In Cina la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme ha rinnovato le limitazioni agli investimenti all’estero nell’intrattenimento, sport compreso, già in vigore nel 2017. Suning è legatissima al potere centrale ( oltre metà dei 13mila dipendenti è iscritta al partito, il presidente Zhang Jindong è in parlamento) quindi deve obbedire: i destini dell’Inter non vengono decisi da un gruppo privato, come dovrebbe essere, ma da uno Stato. Peccato non sia Abu Dhabi o il Qatar, come nel caso di City e Psg, ma la Cina dalle imperscrutabili strategie finanziarie: prima ha spinto Suning a infilarsi nel ginepraio interista, poi contrordine compagni, e addio investimenti”.