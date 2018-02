La rabbia dei tifosi dell'Inter per il deludente mercato di gennaio ha portato, ieri sera, a una serie di commenti di critica nei confronti di Suning e, in particolare, di Steven Zhang, preso di mira sul suo account Instagram. È di oggi, invece, una notizia che riguarda il padre, Jindong: il patron del colosso che controlla il club nerazzurro è stato infatti eletto come delegato per i prossimi cinque anni all'Assemblea Nazionale del Popolo, la camera legislativa cinese.



INTER, COSA CAMBIA - Un'entrata in politica che, inevitabilmente, avrà ripercussioni anche sul futuro della società di corso Vittorio Emanuele, bloccata nelle ultime sessioni di mercato - oltre che dai paletti imposti dal Fair-Play Finanziario - anche dai limiti agli investimenti all'estero voluti dal governo cinese. Ora Zhang sarà ancora più di prima sotto l'occhio dell'opinione pubblica cinese e dovrà quindi misurare con massima attenzione tutte le sue mosse, comprese le spese per il futuro dell'Inter.