This team deserves your support #InterIsComing Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenzhang91) in data: 24 Ott 2017 alle ore 16:58 PDT

, festeggia su Instagram la vittoria di ieri sera sulla Sampdoria e il primo posto in classifica dei nerazzurri, almeno per una notte. "", scrive Zhang, pubblicando l'immagine dell'abbraccio dei giocatori a San Siro, scaldato ieri sera dal tifo di 54.451 spettatori.Intanto, a livello societario, venerdì mattina si terrà l'assemblea dei soci dell'Inter: sarà presentato il bilancio già approvato dal Consiglio d'amministrazione e verrà confermato il potere "di firma" per Steven Zhang per il CEO Alessandro Antonello. Inoltre, si va verso la conferma dell'attuale ripartizione delle quote societarie tra Suning e il socio di minoranza, che sarà confermato presidente.Thohir ancora presidente,, se guardiamo ai risultati, alla squadra e all'allenatore.