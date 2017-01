Suning crede ancora alla Champions e lo dimostra motivando il gruppo con possibili premi vittoria. Questo è quanto si apprende dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come Zhang Jindong abbia promesso un premio in denaro in caso di vittorie contro Udinese, Chievo, Palermo e Pescara".



"L’opera di Suning è sotto gli occhi di tutti. A fronte delle uscite di Melo e Jovetic (risparmiato solo l’ingaggio visto che si tratta di due prestiti), la proprietà cinese ha rilanciato anche sul mercato di gennaio investendo 22 milioni (più bonus) tra prestito e obbligo di riscatto su Gagliardini che a San Siro si è presentato alla grande con una prestazione di quantità (contrasti e oltre 12 km percorsi: nessuno come lui) e qualità (regia e inserimenti). L’innesto del “Gaglia” (su Instagram l’ex Atalanta ieri ha scritto: «Giornata indimenticabile. Grande partita e grande vittoria che ci dà continuità») è un altro tassello nell’Inter del futuro che nascerà la prossima estate magari con Verratti, Bernardeschi o Berardi e un forte difensore centrale da scegliere tra Marquinhos e Manolas. Il presente però è la rincorsa Champions con la squadra che va stimolata sempre. E non a caso Suning ha fissato a inizio 2017 un premio in denaro in caso di poker di vittorie contro Udinese, Chievo, Palermo e Pescara. I giocatori sono a metà dell’opera. Steven Zhang sorveglia con fare discreto, ma sempre più coinvolto: sabato sera si è congratulato con tutti i giocatori che rientravano nello spogliatoio dopo il 90', ma anche con Pioli, Ausilio e gli altri dirigenti. Stamani arriverà il presidente Thohir (dovrebbe fermarsi tre giorni) e i due parleranno ad Appiano o a cena insieme".