La famiglia Zhang venderebbe subito l'Inter, ma ad oggi non c'è un acquirente pronto a versare 600 milioni di euro. Questo è quanto scrive il Corriere delle Sera, che spiega come Spalletti sia ormai rimasto solo, con un obiettivo Champions da raggiungere e una riconferma da guadagnarsi con il quarto posto il classifica.



“Potendo i cinesi venderebbero tutto: non lo stanno facendo (per ora), anche perché trovare un acquirente disposto a versare 600 milioni per il club nerazzurro non è allo stato un’opzione praticabile. E così Spalletti rimane solo a dover centrare l’obiettivo Champions, cui è legata la sua permanenza. Sabatini non era strettamente legato a lui, ma pur avendo vedute diverse si spalleggiavano. Di fatto è un potente alleato in meno per il tecnico, di continuo chiamato a gestire in prima persona le emergenze”.