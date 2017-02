Gli interisti hanno finalmente potuto applaudire la prima rete di Gabigol. Una realizzazione importante, che regala ai nerazzurri i tre punti contro il Bologna e che lega in qualche modo l'ex Santos a Ronaldo, anche lui in gol per la prima volta da interista, proprio contro il Bologna. A parlare di Gabigol, intervistato da Sky Sport, è un ex grande campione del passato, Arthur Antunes Coimbra, in arte Zico



“Gabigol? Non è arrivato per caso in Nazionale, ha sempre fatto gol anche nel Santos. I brasiliani hanno sempre pensato che potesse essere importantissimo dopo il Mondiale del 2014. Ma i paragoni con Ronaldo non ci stanno, lui quando è arrivato all’Inter era già un giocatore pronto. Gabigol sa posizionarsi molto bene in area per poi fare gol, ha bisogno di giocare per entrare in forma. Per come l’ho visto io in Brasile, nel Santos, ha bisogno di essere in campo con continuità, ha un bel sinistro“.