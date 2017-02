Ai microfoni di Sky Sport, prima della gara tra Udinese e Sassuolo, ha parlato Zico, ex campione della squadra friulana, in visita alla squadra italiana: "Una splendida emozione tornare, sentire il calore dei tifosi dopo 30 anni. Qui è stato fatto un bel lavoro e sono contento. Non mi aspettavo, in realtà, tutto questo affetto anche dai più giovani".