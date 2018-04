L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato a Mediaset dopo la vittoria per 3-0 contro la Juventus in Champions League: "Stasera abbiamo fatto una grande gara, non è facile segnare 3 gol in casa della Juve. Che non ha giocato una brutta partita, ha creato delle occasione e ci ha messo in difficoltà. Cristiano Ronaldo sta dimostrando di essere un calciatore diverso, il numero 1 al mondo e ha sempre una fame incredibile. Anche se ha sbagliato un gol fatto. E' più bello il mio gol al volo segnato in finale contro il Bayer Leverkusen che il suo in rovesciata di oggi (ride, ndr). Ho sempre la Juve nel cuore, un po' mi dispiace per i tifosi bianconeri".