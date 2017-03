L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato a La Repubblica sia sui sorteggi di Nyon che decreteranno anche il futuro avversario dei suoi galacticos, sia sul suo inizio di carriera, spiegando chi sono state le figure più importanti per la sua crescita da tecnico: “A questo punto del torneo tutte le avversarie sono temibili, dalle solite grandi fino al Leicester, il club che rovescia ogni pronostico e che nessun allenatore vorrebbe affrontare – per poi puntare l’attenzione del discorso su due figure fondamentali per lu come Marcello Lippi e Carlo Ancelotti - Da loro ho imparato moltissimo, è normale. Quando alleni, la cosa fondamentale è trasmettere quello che hai, quello che senti davvero. Non posso comportarmi come Marcello e Carlo, sono una persona diversa ma so che ai giocatori devo passare quello che ho dentro, sennò non funziona. Ho sbagliato e sbaglierò ancora altre volte ma l'importante è trasmettere me stesso”.