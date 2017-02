Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato della decisione di Pepe che si trasferirà in Cina, di Morata, che vorrebbe più spazio ed Isco che non ha rinnovato: ''Mi piacerebbe se restasse, questo è ovvio. Resta un giocatore importante per la squadra, ma vedremo a giugno. Con tutto quello che ha fatto per questo club dobbiamo rispettare le sue scelte. Morata? Normale che voglia giocare di più, ma da qui alla fine della stagione troverà spazio. Non sta pensando al futuro, questa è casa sua. Io devo prendere delle decisioni difficili, lui si allena bene ed è parte del progetto. Su Isco posso dire che sta facendo bene e sappiamo che è un grande giocatore: può fare la differenza. Non voglio parlare del suo futuro, si sta allenando bene e anche lui è parte del progetto di questa stagione, il resto non mi interessa''.