L'allenatore francese Zinedine Zidane ha dichiarato alla vigilia della trasferta di campionato contro il Leganes: "Il mio Real Madrid come una Formula 1. Continuerò finché non sarò stanco di questo lavoro. Io qui sto benissimo e lotterò giorno dopo giorno, è proprio questo che mi rende forte. Ho detto che allenare il Real è stressante, ma sono giovane: non ho 85 anni, ne ho 45. Voglio stare al Real il più a lungo possibile. Prima pensiamo al campionato, alla partita di domani. Noi dobbiamo giocare sempre con grande intensità, quella che lo scorso anno ci ha permesso di fare grandi partite, è quello che dobbiamo metterci in testa, dobbiamo sempre fare grandi gare".