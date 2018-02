L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo col Betis di Siviglia: "Allenare è logorante ovunque, ma ancor di più su una panchina come quella del Real Madrid, in nessun altro posto è così. Contro il PSG abbiamo fatto molto bene e ottenuto un buon risultato, ma abbiamo soltanto vinto la prima partita e c'è ancora il ritorno. Adesso concentriamoci sul campionato, abbiamo preparato bene la partita anche se abbiamo avuto pochi giorni".



"Vivo alla giornata e penso solo a quel che c'è da fare in questa stagione, il resto non mi interessa ed è inutile parlarne. Io sono contento dei rapporti che ho con i miei giocatori, so come funziona uno spogliatoio perché per 18 anni ho fatto il calciatore, mi fa piacere sentire i miei calciatori contenti di me e li ringrazio per le parole che hanno speso per me, penso a Marcelo, Modric, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Qui c'è un ottimo rapporti tra tutti noi".



"Cristiano Ronaldo è uno di quei giocatori su cui non puoi avere mai dubbi, anche quando non segna, può sempre essere decisivo. Non so se è al top della forma, ma so che c'è ancora tanto da giocare da qui fino al termine della stagione e che abbiamo 5 partite di campionato prima del ritorno con il PSG, quindi prima concentriamoci sul campionato. Per quanto riguarda gli altri giocatori e le scelte fatte contro il PSG, sono valutazioni anche tattiche, ma quel che conta e che mi fa piacere è che tutti i ragazzi sono coinvolti e si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa".