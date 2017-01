Il padre di James Rodriguez, giocatore in uscita dal Real Madrid a giugno, ha parlato dell'avventura del colombiano in Spagna, sostenendo che il figlio è riuscito ad esprimersi ai massimi livelli solo con Ancelotti: ''Quando Carlo era a Madrid mio figlio giocava benissimo; era schierato nel suo ruolo ideale ed era aiutato da Modric. Ora viene posizionato sull'esterno e fatica di più; però so che James è un gran lavoratore e un giocatore umile, si impegna e da sempre il massimo. Gioca nel club nel quale sognava di essere da bambino e sono sicuro che alla fine avrà successo. Deve solo ritrovare fiducia e minuti; Zidane deve dargli qualche occasione in più e un po' di continuità perché James può davvero essere decisivo''.