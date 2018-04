In conferenza stampa, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è tornato sull'episodio del rigore in Real Madrid-Juventus: "Per me la squadra ha fatto una buona partita e ha meritato di passare. Ognuno può dire ciò che vuole, che era rigore o meno. Io sono indignato nel sentir dire che è stato un furto: il Real ha meritato di passare il turno. Normale che la gente parli, ma non capisco quando dicono che è stato un furto".



Poi, Zizou si lascia andare anche a un commento su Buffon: "E' un caldo, Gigi. Questo non si cambia e accettiamo le sue sensazioni. Ma noi abbiamo meritato, questo è quello che mi interessa".