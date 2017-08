Vertice ieri pomeriggio a Napoli tra gli agenti di Oleksandr Zinchenko e i dirigenti azzurri. Sono emerse alcune certezze: il giocatore ha ribadito di volere il Napoli, ma la priorità del club sono le uscite, che saranno affrontate dopo il playoff di Champions. Zinchenko resta il favorito, defilata al momento la candidatura di Castillejo del Villarreal. Sull’ucraino c’è la concorrenza di alcuni club di Premier, ma c'è una bozza d'intesa anche col Manchester City: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro.



Intanto gli esuberi del Napoli infiammano le trattative di mercato. Il più corteggiato delle ultime ore è Leonardo Pavoletti. Il goleador toscano è in uscita dal club di De Laurentiis e, oltre alle offerte spagnole di Leganes e Alaves, piace a mezza Serie A. Da tempo sulle sue tracce ci sono Udinese, Benevento e Bologna, ma nelle ultime ore anche il Chievo – in caso di cessione di Inglese alla Sampdoria – ha provato a sondare il terreno per il prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo stesso Chievo, insieme alla Sampdoria, ha bussato al Napoli per il prestito del centrale Tonelli: i veneti garantirebbero una maglia da titolare all’ex Empoli e per questo appaiono al momento in leggero vantaggio.