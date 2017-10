, con cui ha scritto la storia bianconera e non solo. Ha iniziato la carriera da allenatore l'anno successivo proprio come preparatore dei portieri a Torino, salvo poi diventaredella prima squadra. In quell'anno passa alla, sulla cui panchina resta fino al 1994 e, per due spezzoni successivi, nel 1997 e nel 2001. Un grande doppio ex dunque,alla vigilia della partita di campionato di domani tra Juventus e Lazio."La Juventus gioca in casa, è favorita senza dubbio nelle previsioni. La Lazio sta andando bene, non sarà così semplice. Il pronostico resta a favore della Juve, ma sarà una partita combattuta".