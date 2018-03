Un grande del passato dice la sua sulla situazione di Gianluigi Donnarumma. Così Dino Zoff a gazzamercato.it: "“Al di là delle valutazioni economiche che non mi competono, credo che crearsi problemi del genere a questa età mi sembra poco logico. Deve pensare solo a giocare in una grande squadra come il Milan, non sta giocando in Serie B ma in una bella squadra, una delle società più importanti”.