Gianfranco Zola vuole un attaccante di proprietà della Juve per il suo Bimingham: si tratta di Francesco Margiotta, classe '93 attualmente in prestito al Losanna. Proprio in Svizzera sta attraversando il momento migliore della sua carriera, con 8 gol in 18 partite, dopo una vita spesa in Lega Pro. Ma proprio il Losanna si è opposto al trasferimento.