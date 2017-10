Gianfranco Zola, uno degli attaccanti più rappresentativi dello scorso ventennio in Italia, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport anche di Juventus: "Favorite in Champions? Difficile dirlo ora, dipenderà da come le grandi arriveranno al momento topico della stagione. Vedo ancora favorito il Real Madrid, anche se è difficile fare tris. Però, occhio alle solite note, compreso il "mio" Chelsea, e alla Juve che può essere la mina vagante". Su Paulo Dybala poi: "Rigori sbagliati? La crescita di un campione passa anche attraverso momenti del genere e resto convinto che Dybala potrà diventare il miglior calciatore del mondo per le incredibili qualità che ha. Ormai spesso i calciatori di talento vengono confinati sulla fascia, invece lui mi sembra al centro del sistema della Juve e questo dà la dimensione di quanto sia importante per Allegri". Sulla corsa scudetto, invece: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, la Juve sembra indietro ma in realtà sono gli azzurri ad avere una continuità impressionante. Queste due formazioni lotteranno fino in fondo insieme all' Inter".