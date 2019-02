Italian papers rate Juventus players in Frosinone win: Dybala and CR7 the stars

Juventus defeated Frosinone last night 3-0 with goals from Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala and Leonardo Bonucci and prepared for their Champions League matchup against Atletico Madrid in the best way possible. Here are the player ratings of Massimiliano Allegri's men from top Italian media outlets.Szczesny N/A; Cancelo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, De Sciglio 6; Khedira 6, Emre Can 5.5, Bentancur 5; Dybala 7.5, Mandzukic 7, Ronaldo 7. Substitutes: Caceres 6, Bernardeschi 6.5, Pjanic N/ASzczesny 6; Cancelo 5.5, Bonucci 6.5, Chiellini 6, De Sciglio 6; Khedira 6, Emre Can 6, Bentancur 6; Dybala 7.5, Mandzukic 7, Ronaldo 7.5. Substitutes: Caceres N/A, Bernardeschi 6.5, Pjanic N/A​Szczesny 6; Cancelo 6, Bonucci 7, Chiellini 6.5, De Sciglio 7; Khedira 6, Emre Can 6, Bentancur 5.5; Dybala 7.5, Mandzukic 6.5, Ronaldo 7.5. Substitutes: Caceres 6, Bernardeschi 6, Pjanic N/A​​Szczesny 6; Cancelo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, De Sciglio 6.5; Khedira 6, Emre Can 6, Bentancur 6.5; Dybala 7, Mandzukic 6.5, Ronaldo 7. Substitutes: Caceres N/A, Bernardeschi 6, Pjanic N/A​​​Szczesny 6; Cancelo 6.5, Bonucci 7, Chiellini 6.5, De Sciglio 6.5; Khedira 6, Emre Can 5.5, Bentancur 6; Dybala 7, Mandzukic 6.5, Ronaldo 6.5. Substitutes: Caceres 6, Bernardeschi 6, Pjanic N/A