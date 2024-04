Bayer Leverkusen-West Ham: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

E' stato un weekend di sorrisi per il Bayer Leverkusen, che grazie alla sconfitta del Bayern Monaco contro l'Heidenheim e il successo di misura a Berlino con l'Union firmato dal rigore di Wirtz è a un passo dal titolo. Con 16 punti di vantaggio e sei partite ancora da giocare, basterà vincere la prossima alle Aspirine per laurearsi campioni di Germania. Domenica prossima ci sarà la sfida storica contro il Werder Brema, prima però l'impegno di giovedì contro il West Ham, trionfatore dell'ultima edizione di Conference League, e sabato scorso vittorioso 2-1 in casa del Wolverhampton grazie al gol da calcio d'angolo di Ward-Prowse.

• Partita: Bayer Leverkusen-West Ham• Data: giovedì 11 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport, DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, DAZNBayer Leverkusen-West Ham sarà trasmesso su Sky Sport. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

Il Bayer Leverkusen vola sulle ali dell'entusiasmo, Xabi Alonso ha tutti a disposizione per il match contro il West Ham, che invece dovrà fare a meno di Areola e ha i dubbi Aguerd e soprattutto Bowen. L'ex Hull City si è fatto all'anca contro i Wolves dopo un contrasto con Mario Lemina. Le Aspirine arrivano da 42 risultati utili consecutivi.: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; SchickFabiański; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson; Souček, Álvarez; Bowen, Paquetá, Kudus, Antonio