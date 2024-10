Torino, le pagelle di CM: Coco versione horror. Sanabria e Linetty sugli scudi.

Cagliari-Torino 3-2 Milinkovic-Savic 5,5: si fa cogliere impreparato sulla punizione di Viola. Per il resto qualche buon intervento ma nulla più. Walukiewicz 5,5: non sente la pressione da ex della gara,...