Borussia Dortmund-PSG: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torna lae si entra nella fase più calda della competizioni. Il programma delle semifinali d'andata, aperto da Bayern Monaco-Real Madrid, prosegue mercoledì 1 maggio con un'altra grande sfida: si affrontanoUn déjà vu al Signal Iduna Park in questa stagione (la sfida di ritorno si giocherà martedì 7 maggio al Parco dei Principi di Parigi), perché i gialloneri die i parigini disi sono già scontrati nella fase a gironi, nel gruppo che ha visto il passaggio del Milan in Europa League e l'eliminazione del Newcastle: ai gironi finì 2-0 per il PSG in Francia (Mbappé e Hakimi) e 1-1 in Germania (Adeyemi e Zaire-Emery).

Entrambe le squadre hanno staccato il pass per le semifinali di Champions eliminando squadre spagnole ai quarti di finale: il BVB ha ottenuto l'accesso superando l'Atletico Madrid di Simeone, il PSG lo ha fatto prendendosi la sua personale rivincita contro il Barcellona.Tutte le informazioni su Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain: quando si gioca, dove vederla in tv e streaming e le ultime sulle probabili formazioni.: Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain: 1 maggio 2024: 21.00: Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video- Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund mercoledì 1 maggio 2024: il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.- Il match tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, valido per la semifinale d'andata di Champions, si può guardare in diretta tv esclusiva con l'app di Prime Video, disponibile per gli abbonati tramite smart tv, console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick. Non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro dell'evento, ma è possibile sottoscrivere un periodo di prova gratuito

: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Ozcan; Sancho, Brandt, Reus, Adeyemi; Fullkrug.. Terzic.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola.. Luis Enrique.