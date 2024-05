Perché Milan-Roma giocano l'amichevole in Australia a fine stagione

Getty Images

Chiuso il sipario sul campionato,: si tratta di un'amichevole in programma venerdì 31 maggio, la settimana dopo la fine della Serie A, alle 12 all'Optus Stadium di Perth, Australia., storico capitano della Roma tra la metà degli Anni '70 e la metà degli Anni '80 - anche uno scudetto nel 1983 - che ha giocato anche in rossonero tra il 1984 e il 1987. Il giorno prima della partita, giovedì 30 maggio, saranno 30 anni dalla sua scomparsa.

- Di Bartolomei sarà celebrato da. Il Milan ha commentato così l'iniziativa: "Per Agostino Di Bartolomei l’amichevole tra giallorossi e rossoneri avrebbe avuto un significato particolare due club renderanno così un doveroso omaggio ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso. Ago con noi anche a Perth! Ieri, oggi, sempre".- Durante la stagione; tutte e due le sfide in Serie A le hanno vinte i rossoneri, 2-1 all'andata all'Olimpico con i gol di Giroud e Leao e 3-1 a San Siro nella gara di ritorno grazie alle reti di Adli, ancora Giroud e Theo Hernandez. La squadra di De Rossi invece ha vinto sia andata che ritorno dei quarti di finale di Europa League: 1-0 a Milano dove è stato decisivo il centro di Mancini e 2-1 in casa con il difensore che ha sbloccato di nuovo la partita e il raddoppio di Dybala.