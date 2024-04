Verona-Udinese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

. La formazione guidata da Marco Baroni è reduce dall'ottimo pareggio in rimonta conquistato sul campo dell'Atalanta, che ha permesso alla squadra scaligera di salire a quota 28 punti in classifica, staccando di un punto la zona retrocessione. L'ultimo match dell'Udinese, che era impegnata in casa contro la Roma, è stato invece sospeso sul risultato di 1-1 al 71' a causa del malore che ha colpito il difensore giallorosso Ndicka, e dovrà essere completato. La squadra di Gabriele Cioffi è anche'essa a quota 28 punti, in attesa di completare il match contro la formazione di Daniele De Rossi.

• Partita: Verona-Udinese• Data: sabato 20 aprile 2024• Orario: 20.45• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWVerona-Udinese sarà visibile in diretta tv su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Match visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

DAZN: telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Alessandro Budel.Sky: in attesa di comunicazioneNoslin guida l'attacco dell'Hellas, supportato dal trio Suslov-Bonazzoli-Lazovic. A centrocampo Serdar affianca Folorunsho. Difesa a quattro per Baroni, con Dawidowicx e Magnani al centro. Centonze e Cabal i terzini. Montipò tra i pali. Nell'Udinese di Cioffi, Pereyra supporta Lucca. Walace in mediana con Samardzic e Payero interni. Sulle fasce Ehizibue e Kamara. Perez, Bijol e Kristensen il terzetto difensivo davanti ad Okoye.

(4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Suslov, Bonazzoli, Lazovic; Noslin. All. Baroni.(3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.