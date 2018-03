Buon compleanno Inter. La società nerazzurra festeggia i 110 dalla sua fondazione, una storia prestigiosa e colma di successi, che l’hanno portata ad essere tra le icone del calcio mondiale. Era il 9 marzo del 1908 è un gruppo formato da imprenditori svizzeri e italiani si incontrarono al ristorante l’Orologio, dove decisero di aprirsi al mondo e fondare un club che si sarebbe quindi chiamato F.C. Internazionale.



Ma dove si trovava esattamente quel ristorante? Cercandolo su internet viene tracciato in diversi punti della zona di Milano, ma grazie al alcune carte comunali portate alla luce da Susanna Wermelinger in un bellissimo documentario pubblicato su Memomi, si scopre come in realtà quel ristorante fosse esattamente in Piazza del Duomo al numero 22. Noi di calciomercato.com ci siamo recati sul luogo per fare i nostri personali auguri all’Inter e a tutti i suoi tifosi.