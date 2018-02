(Alessandro Bassi è anche su

Nell'Italia del pallone dicie dici calcio, dici football. Tutto – o quasi – è nato in quella città, come più volte abbiamo avuto modo di raccontare. Dopo i primissimi anni dei pionieri, anni pieni di tantissime squadre di calcio torinesi, nel capoluogo piemontese c'è stato posto solo pere da oltre un secolo la sfida tra queste due squadre identifica una città e due società che non potrebbero essere più diverse. Eppure questo essere diverse in tutto non ha impedito loro di fare parecchie operazioni di calciomercato incrociate, come quella che caratterizzò l'estate del 1941 quando si disputò un vero e proprio derby di mercato.Il mondo in quella tragica estate del 1941 era in guerra e l'Italia scelleratamente non si era tirata indietro e già da un anno aveva dichiarato guerra al fianco dell'alleato tedesco a Francia e Gran Bretagna. Guerra che aveva fatto conoscere all'Italia fascista già alcuni gravi rovesci sul fronte africano, eppure. In Italia la guerra aveva significato razionamenti e condizioni di vita sempre più complicate.. L'estate calcistica del 1941 vede parecchi movimenti di calciomercato con Ambrosiana-Inter, Juventus e Torino grandi protagoniste. Il presidente granata Novo mette in pratica una poderosa campagna di rafforzamento acquistando dall'Ambrosiana per 250.000 lire Pietro Ferraris II e dalla Juventus un trio di giocatori: Bodoira, Borel II e Gabetto. La Juventus, orfana del presidentissimo Agnelli morto in un incidente nel 1935, aveva proprio dal 1941 come nuovo presidente Piero Dusio un fervente innamorato del Fascismo, in gioventù pilota automobilistico e fondatore della Cisitalia.Guglielmo Gabetto e Felice Placido Borel (II), detto “Farfallino” sono due nomi molto importanti nel calcio italiano degli anni'30.. Gabetto era attaccante elegante e astuto, molto abile nel segnare in modo spettacolare ed acrobatico e assolutamente imprevedibile, difficilissimo da marcare.. Eppure entrambi il punto più alto delle rispettive carriere lo toccheranno “scambiandosi” le maglie: Gabetto sarà tra gli artefici del Grande Torino e Borel diventerà una delle bandiere della Juventus dei cinque scudetti consecutivi, esordendo ad appena 18 anni in serie A il 2 ottobre 1932 a Napoli e segnando goal a grappoli.Borel II e Gabetto, quindi, nell'estate del 1941 sono due giocatori inamovibili della Juventus, una Juventus, a dire il vero, un po' appannata, che dopo il quinquennio d'oro non ha saputo rinnovarsi e mantenersi ai vertici. Lo stesso “farfallino” Borel vive alcuni anni difficili, non è più il fromboliere delle prime stagioni juventine, complici anche alcuni infortuni e malanni. Gabetto, invece, è il pilastro dell'attacco bianconero ed ancora giovane, appena venticinquenne. Desta pertanto scalpore la decisione del presidente juventino Dusio di privarsi di entrambi i calciatori, eppure è proprio ciò che accade nell'estate del 1941. molte squadre proprio quell'anno decidono di rinnovarsi e diventano protagoniste del calciomercato. L'Ambrosiana-Inter decide di affidarsi ad un blocco di calciatori provenienti dall'Atalanta e di disfarsi dei giocatori più anziani, tra i quali il vecchio leone campione del mondo Giovanni Ferrari che viene convinto da Dusio a ritornare alla Juventus. Juventus che a sua volta acquista il sudamericano Banfi, la “pantera nera” Perucchetti, Olmi e i fratelli Sentimenti. Però la voce grossa la fa senz'altro il Torino del presidente Novo, che prosegue in una massiccia campagna acquisti. Come già accennato. Sta nascendo quello che diventerà il “Grande Torino” degli anni'40. Vladimiro Caminiti, con la sua prosa personale e unica, così racconta il passaggio dei due juventini al Torino:“Felice Placido Borel Farfallino si può definire in mille modi. È juventino sul serio, col fegato e col cuore, ma anche tantissime altre cose; non gli dispiace il Torino, ad esempio, che Ferruccio Novo ha fatto forte, anche coi rinforzi juventini, Gabetto ad esempio.”Farfallino Borel in granata rimarrà una sola stagione poi ritornerà alla Juventus, ma il suo anno in granata sarà decisivo per le sorti della società di Novo: infatti, dopo le prime stentate partite, proprio