è una delle produzioni dell'anno targata

Dopo il successo della prima stagione,

e dello speciale realizzato in parallelo da

su i migliori talenti nati nel 1992, anche p

er questa nuova annata abbiamo scelto i giocatori nati nel 1993 che sono stati e saranno protagonisti

sul mercato. Divisi per ruolo, dai portieri ( LEGGI QUI LA PRIMA PUNTATA ) agli attaccanti, proporremo in quattro diversi appunt





Ecco i 6 difensori o terzini in lizza,





UMTITI - Roccioso centrale del Barcellona, a detta dei tifosi balugrana è stata una delle note positive di questa non semplice annata. L'eliminazione in Champions League subita dalla Juventus e la sconfitta al fotofinsh con il Real Madrid nella Liga hanno fatto gridare alla rivoluzione i fan di Messi e compagni, ma fra gli imputati del fallimento non rientrava il classe '93 arrivato la scorsa estate dal Lione per 25 milioni. Eppure c'è già chi lo vuole: il Manchester United di Josè Mourinho alla disperata ricerca di un difensore.



VARANE - Quella del centrale classe '93 del Real Madrid non è sicuramente la miglior stagione per continuità di rendimento. Tanti sono gli infortuni (principalmente muscolari) che non gli stanno permettendo di essere sempre a disposizione di Zinedine Zidane. Raphael Varane non si è però mai scoraggiato e nelle ultime giornate il difensore francese ha ritrovato il suo posto accanto a Sergio Ramos al centro della difesa dei Blancos. Anche lui è corteggiatissimo da Chelsea, Manchester City e dal Paris Saint Germain.



RUDIGER - Quello del difensore tedesco della Roma è forse il nome più chiacchierato sul mercato dei difensori arrivando a superare per volume di rumors perfino il compagno di squadra Kostas Manolas. Toni in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore adattandosi sia da centrale in una linea a 4 sia da terzino che da centrale di destra in una linea a 3. Duttilità, fisicità e una plusvalenza per la Roma che parte da appena 10 milioni fanno di lui un bersaglio naturale di tutte l big d'Europa. L'Inter in Italia lo cerca con grande interesse, ma attenzione anche a Chelsea, Marsiglia e Manchester City.



RODRIGO CAIO - Se Rudiger è il difensore più chiacchierato del momento, quello degli ultimi due anni è sicuramente il centrale del San Paolo, Rodrigo Caio. Brasiliano ma dotato del passaporto italiano, è stato corteggiato la scorsa estate da Milan e Napoli salvo poi decidere di prolungare il suo contratto con il San Paolo. Oggi è un obiettivo concreto ancora del Napoli, ma soprattutto della Lazio che perderà in estate Stefan de Vrij, protagonista, l'anno scorso del nostro speciale 1992 - La Serie.

alternandosi sia da terzino sinistro che da esterno d'attacco hanno fatto di il prototipo ideale del laterale a tutta fascia moderno. Un modello Dani Alves, ma di piede mancino portoghese ma di origini francesi in stagione ha all'attivo 7 gol e 10 assista fra campionato e coppe. Nonostante sia arrivato soltanto da una stagione al Westfalenstadion è già corteggiatissimo da e anche dalla che spesso l'ha visionato nel corso della stagione. Altro terzino portoghese, questa volta di origini di Capo Verde, ha impressionato in stagione per capacità di corsa, atleticità e di sfornare assist per i compagni. Sono 11 i passaggi vincenti in stagione che l'ha visto sempre (tranne in due occasioni) fra i titolari del di Rui Vitoria. E' corteggiatissimo, ma ha anche un prezzo di mercato elevato. In Italia è stato osservato e corteggiato da ma chi è disposto a fare follie per lui è ancora una volta il di Josè Mourinho, vicinissimo ad acquistare sia lui che Viktor Lindelof lo scorso gennaio.