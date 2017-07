Sono passati 35 anni dal magico pomeriggio del Sarrià quando un'intera nazione che si credeva destinata a regnare nel mondo del calcio, il Brasile fu zittita dai gol di Pablito Rossi che lanciarono l'Italia verso la finale, poi vinta, dei Mondiali del 1982.



Era il 5 luglio 1982 e in Spagna si disputava un'edizione dei Mondiali a cui l'Italia era arrivata senza grandi proclami e sull'onda dello scandalo calcioscommesse che aveva affossato il movimento e coinvolto anche lo stesso Paolo Rossi. Un'Italia senza grandi pretese che arrivò al secondo turno, il gironcino con Argentina e Brasile, non senza difficoltà e con tre pareggi contro Polonia, Perù e Camerun che portarono non poche polemiche e costrinsero Bearzot ad indire il silenzio stampa.



Dopo aver battuto entrambe l'Argentina di Maradona, ai brasiliani bastava un pareggio per la qualificazione alla finale, ma l'Italia all'interno dello stadio Sarrià di Barcellona, si trasformò e riuscì a compiere un'autentica impresa. Sì perchè davanti agli Azzurri c'era uno dei Brasile più forti della storia. Zico, Cerezo, Falcão, Sócrates erano solo alcuni dei più importanti talenti che stavano incantando il mondo con giocate di altissima classe nei rispettivi club.



I fautori del Futebol Bailado, una nazionale definita invincibile, non si volle accontentare però del pareggio e mise subito in chiaro la volontà di attaccare per dimostrare la propria superiorità. Una decisione che non pagò perchè il Brasile incassò subito al 5' il primo gol di Rossi, di testa in tuffo su cross di Cabrini. Socrates trovò il pareggio al 12', ma ancora Rossi al 25' rubò palla al limite e si involò a rete per il 2-1. Un gol inaspettato che scosse i brasiliani i quali, però, nel secondo tempo alzarono il baricentro trovando il gol del 2-2 con Falcao, che sfruttò un taglio di Cerezo per calciare a rete indisturbato. Tutto finito? Tutt'altro perchè il pareggio non accontentava i brasiliani, ma sull'unico calcio d'angolo guadagnato dall'Italia in tutta la partita Rossi da vero opportunista si fiondò su un tiro sporco di Tardelli siglando il gol del definitivo 3-2.



Un'impresa storica, che segnò forse la grande svolta che portò poi l'Italia alla vittoria del Mondiale. Paolo Rossi, si mise alle spalle le polemiche sul calcioscommesse e dalle critiche di inizio Mondiale si trasformò in Pablito, il matador del Brasile. Tutt'altro che serena fu invece la reazione dei brasiliani che ribattezzarono l'incontro come "la tragedia del Sarrià" e ancora oggi, tornando indietro con i ricordi, i vari Zico e Falcao definiscono come un partita che "ha fatto il male del calcio". Per loro, non per l'Italia che ha vissuto una giornata magica che potrete rivevere nella nostra gallery.