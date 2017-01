Sempre più insostituibile nell'Inter di Stefano Pioli, sempre più elemento in grado di fare la differenza in mezzo al campo. Mettendo da parte per un attimo la mostruosa valutazione di mercato che ha accompagnato il suo sbarco nel campionato italiano (40 milioni di euro più altri 5 di bonus) e concentrandosi esclusivamente sull'aspetto tecnico, non si non può osservare che Joao Mario si stia rivelando un investimento sempre più azzeccato. Meno reclamizzato e meno spettacolizzato rispetto a quello di Gabigol (l'altro colpaccio dell'estate nerazzurra), ma che col passare delle settimane sta giustificando sempre di più la cifra versata nelle casse dello Sporting Lisbona.



CENTROCAMPISTA TOTALE - Tre gol in campionato, 4 assist e un apporto sempre più continuo e consistente nell'arco dei 90 minuti. Al di là della caratura non eccelsa dell'avversario, il match contro il Pescara ha confermato la capacità del portoghese di interpretare in maniera totale il ruolo della mezzala nel "nuovo" 4-2-3-1 di Pioli: grande dinamismo, che gli permette di farsi trovare in tutte le zone del campo per dare il la all'azione e andare a concluderla, come in occasione del gol del momentaneo 2-0 su assist di Perisic. Ben 83 i palloni giocati contro la formazione di Oddo, meno solo di Brozovic, e una sensazione di continua pericolosità dettata dalla sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo interscambiando spesso la posizione con Perisic e Candreva. Cinque occasioni create, 3 tiri, 3 cross, 3 dribbling e 4 palloni recuperati, i numeri di una partita da assoluta protagonista, numeri di un Joao Mario capace di sbaragliare (per ora) la concorrenza di un certo Banega e di diventare il vero padrone dell'Inter.