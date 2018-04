Per la Roma è la partita della vita. Per il Barcellona un (duro) ostacolo da superare sulla via che porta a Kiev. Mercoledì i giallorossi di Eusebio Di Francesco giocheranno al Camp Nou per l’andata dei quarti di Finale della Champions League. Per capire cosa si aspettino su questa sfida in Catalogna, calciomercato.com ha intervistato, in esclusiva, alcuni addetti ai lavori sull’imminente incontro.



JOSEP SOLDADO – LA SEXTA TV/ANTENA3 – “La verità è che i tifosi del Barcellona sono stati molto felici quando è stata estratta la sfera contenente il nome della Roma. Si pensa che i blaugrana siano favoriti per il passaggio del turno e che i giallorossi fossero il team più accessibile tra tutte le possibili rivali. Qui si rispettano sempre le squadre italiane. Ma la felicità è dovuta dal fatto che negli ultimi sorteggi di questi anni i catalani non sono mai stati molto fortunati. Di solito gli accoppiamenti più morbidi capitano al Madrid. Questa volta è successo l’opposto. E il Barcelonismo è doppiamente contento. La sensazione da qui è che si abbia il 70%, se non addirittura l’80%, di arrivare in semifinale. Se così non fosse sarebbe un grande fallimento, anche perché l’obiettivo è quello di conquistare il Triplete – chiarisce con convinzione il reporter -. Cengiz Under futuro blaugrana? Non credo sia un profilo cercato dal Barcellona. La notizia è filtrata per le dichiarazioni di Monchi. Ma qui si pensa a Griezmann. In più è giovanissimo. La Masia ha sempre regalato ottimi prospetti alla Prima Squadra. Quindi sarebbe una sorpresa l’ingaggio del turco anche per la sua età. Tornando all’incontro di Champions devo dire di apprezzare Dzeko. Ma penso che la partita di andata finirà 2-0 indirizzando di fatto l’eliminatoria”.



JAUME MULLOR – RAC1 – “Felice non è la parola giusta per descrivere lo stato d’animo dei tifosi del Barcellona al momento del sorteggio contro la Roma. Ma era una delle rivali preferite dai supporters e da chi segue per professione il club. Penso che Messi e compagni abbiano il 75% di possibilità di passare il turno. A proposito, penso proprio che sia la Pulce che Busquets siano della partita. Certo se non ci fosse l’argentino sarebbe un’assenza pesante. Della Roma apprezzo Dzeko per le capacità di goleador del bosniaco. Under sembra un giocatore che a medio termine potrebbe diventare importante nel calcio europeo, ma non ho informazioni di un interesse reale del Barça su di lui. Per me passano i blaugrana. Finisce 3-1 all’andata e poi 1-1 al ritorno”.



CARLO BIANCHI – TERCER TIEMPO – “Penso che il Barcellona vincerà entrambe le gare: 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno. I blaugrana fronteggiano un rivale non proprio temibilissimo come la Roma (attenzione però che proprio l’anno scorso furono eliminati ai quarti dalla Juve). Prima c’era apprensione per l’eventuale esclusione di Leo Messi per infortunio. Quest’anno al Barça toccherà giocare la prima in casa – spiega il giornalista che normalmente focalizza il proprio lavoro sulla squadra catalana e sugli antagonisti di Madrid - con la possibilità di prendere un buon vantaggio per poi scendere in campo al ritorno all’Olimpico in tutta tranquillità”.