Prosegue anche nella domenica di Pasqua la 30esima giornata della Liga spagnola. Dopo le 4 sfide del sabato che hanno visto impegnato il Real Madrid e il big match fra Siviglia e Barcellona sono 5 le gare in programma oggi in attesa del posticipo del lunedì.



Si parte alle 12 con la sfida per allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza fra l'Espanyol (a quota 35 punti) e l'Alaves, in crisi nera di risultati e con 3 sconfitte consecutive all'attivo.



Alle 16:15 il Valencia in serie positiva da 7 giornate fa visita al Leganes, già virtualmente salvo e in zona tranquillità, per blindare il proprio piazzamento Champions dal ritorno del Villarreal, quinto a -11 punti ma con due vittorie consecutive all'attivo, il quale sarà impegnato alle 18.30 in casa di un Malaga ultimo e virtualmente condannato alla retrocessione (-13 dalla zona salvezza).



Sempre alle 18.30 la Real Sociedad proverà a riscattare un periodo ampiamente negativo facendo visita in trasferta a un Eibar che ancora coltiva il sogno di un piazzamento in Europa League.



Chiude alle 20.45 lo scontro testa coda fra l'Atletico Madrid, che dopo gli ultimi due ko nelle ultime 3 gare ha virtualmente consegnato nelle mani del Barcellona il titolo della Liga, e il Deportivo La Coruna ancora a secco di vittorie in tutto il 2018.