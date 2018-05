Un pulmino che percorre tutta Italia e va a prendere i tifosi a casa per portarli a San Siro a vedere una partita del Milan accanto a un grande ex rossonero come Daniele Massaro. Questo sogno per 5 fan rossoneri è diventato realtà grazie alla sempre più popolare pagina serie A Operazione Nostalgia, una community interamente dedicata alle grande imprese calcistiche degli anni 90'.

Partenza da Napoli e via salendo per tutto il centro Italia, in un viaggio di emozione e sentimenti. Prima tappa al Museo di Casa Milan, con Massaro a fare da guida in quello che è il tempio dove sono custodite tutte le vittorie del club rossonero. Alle 15.15 di ieri l'appuntamento allo stadio con i 5 tifosi estasiati da questa grande esperienza: uno di loro ha pianto e a abbracciato quello che era l'idolo suo e del padre in coppia con van Basten. Ecco una Gallery dell'avventura firmata Operazione Nostalgia: