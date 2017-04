Massimiliano Allegri nelle sue vesti di allenatore può piacere o non piacere. De gustibus, dicevano i latini. Sull’uomo, pensante e riflessivo, non vi possono essere incertezze. Da buon cittadino, comunque impegnato a partecipare lungo il percorso sociale e popolare, il tecnico livornese dimostra di conoscere perfettamente quelli che sono anche i lati oscuri e inquietanti del mondo che lo vede protagonista insieme con tutti gli altri personaggi del pallone. Dopo la prima gara giocata al San Paolo commentò in questo modo non la partita ma il contorno dell’evento dicendo che: “Vedere tutto quel dispiegamento di forze dell’ordine a difesa del nostro pullman diretto allo stadio e poi all’aeroporto è stato sconcertante. Una scena che mette tristezza”. Non soltanto “tristezza”, direi, ma molto di più. Autentica paura e non soltanto perché andava a mortificare il calcio e lo sport in generale.



