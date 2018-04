Il primo effetto sul fronte dei diritti tv della Serie A dell'accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con i quali dovrebbe rivendere il campionato. Come scrive l'Ansa da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand-by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì. Secondo fonti vicine al dossier, Mediapro attende un eventuale pronunciamento dell' Antitrust sull'alleanza televisiva e nuovi incontri con gli operatori, e nei pensieri dei manager spagnoli c'è sempre l'ipotesi del canale della Lega. Come riporta La Gazzetta Sportiva la mossa di Sky e Mediaset ha scompaginato i piani dei catalani, che ora dovranno rivedere le strategie di rivendita e, in generale, il loro business in Italia: sono in pericolo i ricavi attesi, di fronte a un’alleanza tra i due broadcaster. In allarme ci sono pure i club: rischiano di allungarsi i tempi e, soprattutto, potrebbe essere rimesso in discussione l’introito di 1 miliardo e 50 milioni. I tifosi di tutta Italia attendono, ancora non sanno dove vedranno la Serie A la prossima stagione.