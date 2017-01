Emmanuel Adebayor, stando a quanto riportato dal Guardian, ha parlato della reputazione che si è costruito nei suoi anni in Premier: ''Ho una brutta reputazione in Inghilterra e non so perché; forse è qualcosa che mi ha seguito. Nonostante ciò, quasi tutti i ragazzi con cui ho giocato dicono che sono un brava persona e un grande compagno di squadra. Altra gente vi dirà che sono un ragazzo umile e una persona onesta. La stampa, però, dirà sempre quel che vuole e io nella mia carriera sono stato abbastanza sfortunato ed ho ricevuto un sacco di negatività''.