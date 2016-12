Il Montpellier sta pensando ad Emmanuel Adebayor per il mercato di gennaio; il club francese è alla ricerca di una prima punta esperta ed il togolese potrebbe essere il giusto profilo. Il classe '84 è attualmente svincolato e potrebbe essere messo sotto contratto a costo zero; stando a quanto riporta France Football, però, a destare perplessità sono le richieste di ingaggio del giocatore, non in linea con la politica del club. La trattativa resta comunque aperta, ed Adebayor potrebbe tornare in Ligue 1 dopo oltre dieci anni, questa volta, però, con la maglia del Montpellier.