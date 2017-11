Dopo la sconfitta di sabato in campionato contro la Juve, l'ennesima di una Serie A che al momento sta regalando solo delusioni, il Milan torna in campo questa sera alle 19 per la quarta giornata dei gruppi di Europa League, che potrebbe essere decisiva per le sorti dei rossoneri: presso lo Stadio Olimpico Spiros Louis di Atene la squadra di Montella affronta l'AEK di Manolo Jimenez, capace di fermare il Milan sullo 0-0 nella partita di andata a San Siro. Ora la classifica del Gruppo D vede i rossoneri al primo posto a quota 7 punti, gli ateniesi a 5, il Rijeka a 3 e l'Austria Vienna a 1 (croati e austriaci si affrontano alla stessa ora in casa dei primi): con una vittoria Montella e i suoi sarebbero a un passo dalla qualificazione e dal primo posto, un pareggio lascerebbe più o meno la situazione invariata mentre con una sconfitta il cammino si complicherebbe terribilmente, rischiando di estrometterli dall'Europa.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L’AEK Atene ha vinto solo uno dei cinque precedenti giocati in competizioni europee contro il Milan (2N, 2P): 1-0 nel novembre 2006, nella fase di qualificazione di Champions League. La squadra greca è però imbattuta in casa contro i rossoneri in coppe europee: nei due precedenti interni (1V, 1N) non ha mai subito gol. o In generale l’AEK Atene ha subito gol in sei delle ultime sette gare casalinghe giocate in competizioni europee. Il Milan invece va in gol fuori casa in competizioni europee da otto incontri consecutivi: solo una volta è arrivato a nove, nel novembre 1959 (nelle prime nove partite europee per i rossoneri). I rossoneri inoltre hanno vinto quattro delle ultime cinque trasferte giocate in competizioni europee: l’unica sconfitta nel parziale è arrivata contro l’Atletico Madrid nel marzo 2014 (4-1).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



AEK Atene (3-4-1-2): Anestis; Vranjes, Cosic, Bakakis; Galo, Johansson, Andrè Simoes, Helder Lopes; Bakasetas; Araujo, Lazaros.



Milan (3-4-1-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Locatelli, Montolivo, Ricardo Rodriguez; Clahanoglu; Cutrone, Andè Silva.