L'affare Domenico Berardi ormai è pronto ad entrare nel vivo, aprile sarà un mese delicato tra contatti e incontri per avvicinarsi a un'operazione comunque complessa. Perché l'Inter spinge per avere l'ala azzurra, il Sassuolo al momento resiste con una richiesta economica che parte da 40 milioni di euro trattabili. Ecco perché possono esserci diversi jolly ad arricchire il discorso con la società del presidente Squinzi, sempre molto attenta ai giovani italiani da valorizzare.



IDEA CONTROPARTITE - L'Inter vorrà sicuramente abbassare la quota cash dell'operazione, sui 25 milioni di euro come nella scorsa estate. E l'ipotesi di inserire delle contropartite prende forza: al Sassuolo piacerebbe molto l'idea di prendere Andrea Pinamonti, fiore all'occhiello del settore giovanile nerazzurro e stellina della Primavera. Ad ora, però, Ausilio pensa solo a rinnovare il contratto (ci siamo quasi) di Pinamonti e non a venderlo a titolo definitivo, perché il Sassuolo non accetta prestiti secchi senza valorizzazione. Discorso difficile, quindi; andrebbe discusso nel dettaglio ma non sarà semplice. Intanto, l'Inter spinge e vuole Berardi. La Juve, al momento, è ferma dietro le quinte...