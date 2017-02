Carlose ilvuole un centravanti per la sua squadra e, viste le difficoltà ad arrivare a Kalinic, ha pensato al centravanti colombiano del Milan. Il calciatore non sembra convinto della destinazione e lo conferma ail suo agente,: "Carlos è molto contento al Milan. Il club e l'allenatore sono contenti di lui. A gennaio diversi club europei erano interessati al calciatore.Il messaggio di Carlo è che vuole restare al Milan"."Tianjin? Non parlo pubblicamente di altri club. Bacca è un giocatore di un grande club come il Milan".