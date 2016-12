L'agente di Milan Badelj ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della situazione del giocatore croato, seguito, tra le altre, da Inter e Milan in vista del mercato di gennaio. Nessuna squadra, però, al momento ha avviato una trattativa concreta con il club viola: ''Si è parlato di numerose squadre interessate a Badelj, ma al momento non c'è nulla di davvero concreto. Credo che fino al 3-4 gennaio non si avranno grosse novità''.



VALUTAZIONE TROPPO ALTA - Dejan Joksimovic ha ribadito che la Fiorentina fa una valutazione importante del giocatore, compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro, e che sarà difficile per le milanesi affrontare un esborso di questa portata a gennaio: ''Penso che sia l'Inter che il Milan in questo momento non siano in grado di pagare 12-15 milioni, cifra necessaria per acquistarlo a gennaio a titolo definitivo dalla Fiorentina''.



NIENTE RINNOVO MA PUÒ RESTARE - L'agente, infine, ha parlato della situazione contrattuale di Badelj, che andrà a scadenza nel giugno 2018, dicendo che non esistono i margini per un rinnovo, ma anche che una partenza del giocatore non è scontata: ''Ufficialmente la Fiorentina non ha mai detto di voler vendere Badelj ed è anche possibile che alla fine resti fino alla prossima estate, o anche più in là. Però è quasi impossibile che rinnovi il suo contratto''.