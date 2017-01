A CalcioWeb ha parlato Dejan Joksimovic, agente di Milan Badelj: “Finora non ci sono novità rilevanti, sembra che nessuno ha ancora i soldi per poter presentare un’offerta. Inter? Ho letto dell’interesse dei nerazzurri dai giornali, nessuno dell'Inter mi ha contattato, magari hanno parlato con la Fiorentina. Milan? L’interesse è ormai risaputo ma in questi mesi non ho più avuto contatti con i rossoneri. Noi non abbiamo fretta, se non andremo via ora, l’estate è vicina”.