L'allenatore del PSG, Emery dà il via libera alla partenza di Jesé. La Roma ha già l'accordo per un prestito con diritto di riscatto, ma l'attaccante spagnolo ex Real Madrid prende tempo perché preferirebbe tornare in patria al Las Palmas.



Secondo La Repubblica, Spalletti preferirebbe il Papu Gomez, ma l'Atalanta non può venderli tutti: contatti in corso, comunque. L'alternativa è lo spagnolo Deulofeu (Everton) trattato dal Milan. Poi il tecnico aspetta un centrocampista: sondaggio con il Chievo per Castro, che piace anche al Torino. Se parte Paredes, verranno offerti 10 milioni alla Fiorentina per Badelj.