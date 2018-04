Ieri pomeriggio erano arrivate le, direttore sportivo del Sassuolo, su Domenico, finito nel mirino del Milan. Oggi, puntuale, è arrivata la replica di, che parlando alla Gazzetta di Modena ha usato toni altrettanto forti: "Da siti e agenzie, impegnato nella lotta per la salvezza. L'unico pensiero di Domenico è quello di contribuire alla salvezza del Sassuolo, non penso meriti parole del genere".Seghedoni ha poi dichiarato: "Massima stima verso la dirigenza neroverde, ma. Carnevali sostiene che Berardi deve diventare grande? Il direttore sa bene come gli infortuni abbiano impedito al ragazzo di poter esplodere del tutto. Ma la volontà e l’impegno non sono mai mancati. Innegabile che negli ultimi due anni Berardi non abbia reso all’altezza delle sue potenzialità, ma è altrettanto innegabile che a frenarlo siano state problematiche fisiche indipendenti dalla sua volontà., però tutte le decisioni sono sempre state prese in sintonia e condividendole col Sassuolo. Carnevali di dice che non si è adattato al modulo? Strano, a me risulta che Domenico è stato disponibile sia con Bucchi che con Iachini".