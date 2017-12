Protagonista di una sessione estiva di mercato che lo ha visto grande protagonista, con i trasferimenti di Bonucci al Milan e quello di Zappacosta al Chelsea su tutti, l'agente Fifa Alessandro Lucci è intervenuto al Globe Soccer Awards di Dubai. Intercettato da Sky Sport, ha parlato del futuro del capitano rossonero e di un altro suo assistito, quel Vincenzo Montella che nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti il prossimo allenatore del Siviglia dopo l'esonero al Milan dello scorso novembre.



"La trattativa Montella-Siviglia è nata una settimana fa, Vincenzo ha fatto un grande sacrificio economico per andare in Spagna", ha dichiarato Lucci, commentando l'incontro andato in scena a Milano per concordare la buonuscita che il club di via Aldo Rossi ha corrisposto al suo ex tecnico per liberarlo dal contratto con scadenza giugno 2019. Chi ha sposato il nuovo progetto della proprietà cinese del Milan, dopo 7 anni di Juventus e una lunga sequenza di trofei, è Leonardo Bonucci, in ripresa dopo un avvio molto problematico sotto l'aspetto del rendimento: "Bonucci? Ha scelto il Milan e andrà fino in fondo nella sua scelta. Bonucci è un calciatore del Milan, ha scelto il MIlan e va avanti. E' un grande uomo e un leader, vuole uscire da questa situazione, aiuterà il club a raggiungere gli obiettivi che merita ". Parole che, almeno per il momento, sembrano allontanare i rumors circa l'insoddisfazione del difensore viterbese per i primi mesi in maglia rossonera che avevano scatenato le voci di mercato, col Manchester City di Guardiola in prima fila in caso di addio alla Serie A.