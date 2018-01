La promessa espressa qualche anno fa non verrà mantenuta: Gigi Buffon non concluderà la propria carriera nel Genoa, la squadra per cui faceva il tifo da ragazzino.



A confermare la decadenza di un'ipotesi ventilata parecchio tempo fa dallo stesso portierone è stato ieri sera il suo agente Silvano Martina, nel corso di un intervento telefonico a TeleNord: "Se a fine anno Gigi dovesse vincere la Champions - ha spiegato il procuratore - continuerà ancora un anno con la Juve, altrimenti smetterà. Lo ha sempre detto e credo che alla fine rispetterà questa scelta. Di sicuro non verrà al Genoa. Ha sempre avuto una simpatia per i rossoblù ma ha pur sempre 40 anni e ci sta che possa pensare di smettere. E un campione del suo calibro lo deve fare lasciando un buon ricordo di sé e al massimo delle proprie capacità".



Martina ha poi parlato anche di Mattia Perin e dell'eventuale valutazione di mercato del portiere rossoblù: "Se dovesse entrare nell'orbita di una società estera sicuramente il suo valore potrebbe essere il doppio di quello che può offrire una società italiana. In ogni caso chi dovesse prenderlo farebbe un grande affare perché è un portiere completo, veramente forte e che continua a crescere. Purtroppo il mercato dei portieri non è come quello degli attaccanti e se dovesse, come sembra, andare al Napoli credo che non verrà pagato più di 12/13 milioni di euro".