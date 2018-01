Il Genoa non ha ancora perso le speranze di riportare all'ovile Stefano Sturaro, centrocampista della Juventus uscito dal settore giovanile rossoblù.



A ribadire come il mediano sanremese sia ancora nei sogni del Grifone è stato quest'oggi il direttore generale del club Giorgio Perinetti nel corso di un'intervista a TopCalcio24: "Riportare Sturaro al Genoa? Magari!" ha dichiarato il dirigente rossoblù, che continuando ha però spiegato le difficoltà dell'operazione: "Il problema è che Allegri non lo molla".



Nel corso della stessa intervista Perinetti ha poi ribadito l'incedibilità, almeno a gennaio, di Diego Laxalt, uno dei pezzi più corteggiamenti della rosa rossoblù. Sull'uruguaiano hanno infatti messo da tempo gli occhi varie squadre di A, dal Torino, alla Fiorentina, passando per l'Atalanta.