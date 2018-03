Intervistato da Tuttosport in vista di Juventus-Milan, Donato Orgnoni, agente che collabora con Giovanni Branchini, ha parlato dei suoi assistiti Mattia De Sciglio e Patrick Cutrone, prossimi avversari in campo.



AVVERSARI - "Se me l'aspettavo un anno fa? In realtà, nella mia testa questa idea c'era. E penso di averlo confidato anche ad alcuni amici qualche volta. Su entrambi, e in modo particolare su Cutrone, c'era scetticismo. Questa è una piccola rivincita, però sono convinto che tutti e due abbiano ancora ampi margini di miglioramento. De Sciglio è al 60 per cento del suo potenziale, mentre Cutrone ha 20 anni e nemmeno una staginoe intera di Serie A sulle spalle. La strada è quella giusta, vederli insieme nell'Italia è stato un orgoglio enorme".



TRA UN ANNO - "De Sciglio si sarà confermato ad altissimi livelli con la Juventus. E Cutrone, con un anno in più di esperienza, verrà riconosciuto da tutti come un giocatore vero: presto rinnoveremo il contratto col Milan. Non ci saranno problemi, nonostante qualche interessamento dall'estero sia arrivato".



ALLEGRI RILANCIA DE SCIGLIO - "Il segreto? La stima sincera che prova per il giocatore. Stima che si traduce in fiducia. Mattia è un ragazzo sensibile, aveva bisogno di avvertire quella serenità che negli ultimi due ani al Milan era venuta meno. Come mi ha confidato Mattia tante volte, la mentalità vincente della Juventus lo ha prima colpito e poi trascinato. Conoscendo le qualità tecniche di De Sciglio eravamo tutti certi che gli servisse soltanto un ambiente del genere. Scommessa vinta? Non l'ho mai considerata tale, io Mattia lo conosco da tempo. Già a 14 anni era 'diverso' dai suoi coetanei per la serenità con cui gestiva la palla. In estate sarebbe potuto andare altrove o restare al Milan e magari avrebbe potuto guadagnare pure di più. La Juventus è stata una scelta professionale, non economica. I fatti ci stanno dando ragione".



QUALITA' - "Quale qualità di Cutrone sarebbe utile a De Sciglio? A volte dovrebbe avere la rabbia e la convinzione di Patrick. Mattia non è perfettamente consapevole del suo potenziale. E a parti invertite? A Cutrone farebbe comodo un po' della serenità che ha Mattia. Patrick, soprattutto a fine gara, fatica a far sbollire la rabbia. Non si accontenta mai. Pure se ha segnato si fissa sul gol che non è riuscito a realizzare. Questa sua fame è anche la sua forza".



DE SCIGLIO IN FINALE DI CHAMPIONS E CUTRONE DA 20 GOL - "Sono entrambi scenari possibili. Sono convinto che la Juventus se la giocherà anche contro il Real Madrid"



VERDI - "Pentito del no al Napoli? No. Simone è un ragazzo eccezionale, con mezzi icredibili. Forse dovrebbe rubare a Cutrone quella voglia incredibile di affermarsi e arrivare sempre più in alto. Sarà protagonista anche in estate. Fidatevi: è un top e il vero Verdi lo vedrete l'anno prossimo".